Carmelo Chiaramonte: "Non ho mai spacciato. In Sicilia si monta tutto, vivo in una terra teatrale". - Ragusa Oggi

«Sono uno chef piccolo, non milionario, non stellato, non ho un ristorante. Non capisco questo accanimento: io sperimentavo la cannabis in cucina per me, soltanto per me. Per curare una depressione che mi affligge da due anni, da quando io e la mia compagna abbiamo vissuto un gravissimo lutto».

Inizia così l’intervista pubblicata stamane dal Corriere della sera – Cucina a Carmelo Chiaramonte dopo la notizia diffusa ieri del suo arresto per detenzione di cannabis e per dei barattoli contenenti alimenti trattati con la medesima sostanza.

«Due di olive, due di tonno — precisa lo chef ancora al Corriere della Sera— uno di liquore e uno di caffè, che ho consegnato spontaneamente ai militari: loro si erano concentrati sulle piante». Sull’etichetta c’era scritto «Santa Caterina SballOlives» e «Kannamang». «Sì, erano piccoli campioni per me. Sapevo di operare al di fuori della legge coltivando cannabis ma avevo bisogno di curarmi. E lo volevo fare in modo naturale, senza antidepressivi. All’inizio fumavo, poi ho provato con il cibo: diluivo i principi attivi nell’olio, e in effetti ho placato insonnia e ansia».