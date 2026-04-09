Carmelinda Gentile a Comiso: la “Beba” di Montalbano, moglie di Mimì Augello, presenta il suo libro

Carmelinda Gentile a Comiso. L’attrice divenuta famosa e conosciuta al grande pubblico grazie alla fiction di Montalbano (interpreta Beba, la moglie di Mimì Augello) ha dato alle stampe il libro “ … E alla fine diventai Betty Boop” (editrice Aurea Nox).

Un tour attraverso varie città italiane ha portato Carmelinda Gentile a contatto diretto con il grande pubblico. Il tour tocca ora la Sicilia e domenica 12 aprile Carmelinda Gentile sarà a Comiso. La presentazione si terrà all’Auditorium Carlo Pace, alle ore 10. Introduce Filippo Bozzali, amico dell’autrice. Marta Galofaro dialogherà con l’autrice, Lella Lombardo e Gaetano Monterosso proporranno la lettura di alcuni brani. L’evento è organizzato dalla Korego Theater, la compagnia che Carmelinda Gentile ha fondato in Olanda dove vive da circa dieci anni (dopo un’esperienza ventennale al Teatro Greco di Siracusa). Korego Theater produce lavori in lingua italiana e vari progetti che porta in tour in varie parti d’Europa.

Il libro racconta l’esperienza della malattia vissuta in prima persona dall’autrice, che si svela e racconta le sue emozioni e le sue esperienze

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