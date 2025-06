Carlo Legrottaglie, Ragusa rende onore al brigadiere morto a un passo dalla pensione

Silenzio, commozione, rispetto. Questa mattina Ragusa ha reso omaggio al brigadiere capo Carlo Legrottaglie, ucciso ieri in servizio a Francavilla Fontana durante un conflitto a fuoco con due ladri. Aveva 59 anni e stava per andare in pensione. È morto con la divisa addosso, nel tentativo di difendere la comunità. E oggi, quella comunità – seppur a centinaia di chilometri di distanza – si è fermata per onorarlo. Due momenti distinti, ma dallo stesso significato profondo: prima la Polizia di Stato, poi il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa, si sono recati davanti alla caserma “Podgora”, sede del Comando provinciale dei Carabinieri, per deporre composizioni floreali ai piedi del monumento dedicato ai Caduti di Nassiriya. Il tributo è stato accompagnato da un minuto di silenzio e raccoglimento, rotto solo dalle sirene in lontananza e dagli sguardi carichi di dolore.

