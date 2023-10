Carabinieri in congedo: consegnati a Comiso gli attestati di fedeltà

Attestati di benemerenza e di fedeltà per i carabinieri in congedo. Gli attestati cono stati consegnati ieri pomeriggio nell’aula consiliare del comune di Comiso ai carabinieri in congedo per i 20 anni e i 30 anni di adesione all’Associazione Nazionale Carabinieri.

Gli attestati sono stati consegnati alla presenza del comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Carmine Rosciano, del comandante della compagnia di Vittoria, capitano Raffaele Salustro e del sindaco, Maria Rita Schembari, del vicesindaco Giuseppe Alfano e di alcuni consiglieri comunali. Erano presenti il presidente regionale dell’Associazione nazionale Carabinieri Ezio Buzzi, il comandante della sezione di Comiso, Giovanni Caggia e il vice, Paolo Vona. Quest’ultimo è stato per lunghi anni comandante della stazione dei carabinieri di Comiso, con il grado di Luogotenente.

Ecco i premiati

La medaglia d’argento è stata consegnata al maresciallo capo Roberto Bellio. L’attestato con medaglia di bronzo è andato al maresciallo carlo Assenza, ai vicebrigadieri Francesco Catanzariti, Antonio Columbo, Salvatore Lodato, Gabriele Vitali, al sottotenente Biagio Dicara e Francesco Marano, al carabiniere Salvatore Vaccaro. Uno dei premiati, Biagio Dicara, era stato premiato, durante gli anni di servizio, con la medaglia di bronzo al valor militare per speciali meriti nell’espletamento di alcune operazioni.

La collaborazione con gli amministratori ha consentito di dare una degna sepoltura alla signora comisana Giuseppa D’Antoni, deceduta nel giugno scorso in ospedale a Vittoria. La donna era vedova di un carabiniere che aveva prestato servizio negli anni ‘80 nella stazione dei carabinieri di Comiso e che era morto prematuramente all’età di 38 anni. Giuseppa D’Antoni non aveva più dei parenti nella zona iblea: alla sua sepoltura si è giunti in collaborazione con il comune.

Il sindaco Schembari e il colonnello Rosciano sono “soci onorari”

L’associazione ha inoltre consegnato l’attestato di socio benemerito al colonnello Rosciano e al sindaco Schembari.