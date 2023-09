Carabinieri: il capitano Giovanni Ronchi guiderà la Compagnia di Ragusa

Sarà il capitano Giovanni Ronchi a insediarsi alla guida della Compagnia dei carabinieri di Ragusa dove prenderà il posto del capitano Stefano Borghetto. Ronchi proviene da Alba, ultimo incarico ricoperto, dove per 3 anni ha guidato la Compagnia e nei due anni precedenti è stato comandante del Nucleo operativo e radiomobile.

Nel suo curriculum, il comando del I° plotone della Compagnia di intervento operativo del IV Battaglione mobile carabinieri ‘Veneto’; del I°plotone della compagnia Alpha del reggimento MSU (unita specializzata multinazionale); è stato per 8 mesi in missione all’estero come comandante di plotone e ufficiale di collegamento Msu Kfor.

Ufficiale al Centro di eccellenza per le unità di polizia di stabilità (Center of excellence for stability police Units), Ronchi è laureato in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza, è anche Security manager certificato dall’Aja e parla tre lingue. Il suo trasferimento a Ragusa è stato annunciato nel passaggio di consegne ad Alba con il nuovo comandante della Compagnia locale