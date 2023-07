Caporalato a Vittoria: denunciato titolare di azienda agricola per sfruttamento

Contrasto del caporalato a Vittoria. Il personale della Squadra Mobile e del Commissariato di Pubblica Sicurezza, con la collaborazione dell’ASP di Ragusa e dello SPRESAL, ha effettuato un controllo presso un’azienda agricola che si occupa della coltivazione in serra di ortaggi e meloni, situata nel comune di Vittoria.

Durante il controllo, condotto con precisione dagli agenti della Squadra Mobile e dagli altri soggetti coinvolti, sono state riscontrate diverse violazioni relative all’impiego dei lavoratori. All’interno dell’azienda sono stati individuati lavoratori di nazionalità rumena che operavano nelle serre. È emerso che alcuni di loro non avevano un contratto di lavoro regolare, mentre altri, sebbene formalmente assunti, ricevevano una paga giornaliera molto inferiore a quella prevista dai contratti collettivi nazionali e regionali.

CONDIZIONIDI LAVORO IRREGOLARI

Il personale dell’ASP ha constatato che nessuno dei lavoratori indossava dispositivi di protezione individuale, che non avevano ricevuto formazione professionale e che non avevano effettuato visite mediche. Inoltre, alcuni di loro occupavano alloggi in condizioni igienico-sanitarie precarie, che non erano idonei per essere considerati ambienti di vita adeguati.

A seguito dei risultati del controllo, il titolare dell’azienda è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per violazioni legate allo sfruttamento della manodopera e per aver impiegato un cittadino straniero non in regola con le norme di soggiorno nel territorio nazionale.