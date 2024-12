Capodanno a Ibla. Ecco come raggiungere il quartiere barocco

Per la notte di San Silvestro, potenziati i collegamenti con Ibla dove si svolgerà il Capodanno Buskers. Quest’anno infatti la festa del 31 non si svolgerà in piazza San Giovanni a Ragusa Superiore, come avvenuto in passato, ma appunto a Ragusa Ibla. Per raggiungere il quartiere barocco è stato potenziato il servizio di trasporto urbano. Ecco le novità.

Dichiarazione dell’Assessore alla mobilità sostenibile Giovanni Gurrieri

“Desidero fornirvi informazioni dettagliate su come raggiungere Ibla durante la notte di San Silvestro. L’utilizzo del mezzo pubblico è un’abitudine sempre più diffusa nella nostra comunità e il merito è della città che risponde.

Nell’ottica di rendere ancora più efficienti gli spostamenti nel nostro Centro storico per i festeggiamenti di Capodanno a Ibla, il potenziamento del servizio è strategico.

Scegliere la navetta della Linea Verde, potenziata con mezzi più grandi fino a tarda notte, è il modo più facile, comodo e veloce per trascorrere senza stress la notte più lunga dell’anno.

Come raggiungere Ibla a Capodanno?

Come sempre la Circonvallazione di Ibla sarà aperta al transito (ma a senso unico di marcia, per agevolare le grandi navette da 54 posti) e alla sosta (fino a esaurimento posti).

Il modo migliore per raggiungere Ibla sarà quindi utilizzando il trasporto pubblico, che per l’occasione sarà potenziato per orari, numero di mezzi e capienza:

– linea 1: 07:00/20:30

– linea 2: 07:15/20:00

– linea 3: 07:30/23:45

– linea verde (collegamento veloce da Piazza del Popolo al SS. Trovato): 18:00/03:00.

Biglietti e info sull’app RagusaBus.

Per informazioni sulle fermate e sulle linee https://www.etnatrasporti.it/servizio-urbano-ragusa-bus/

Colgo inoltre l’occasione per porgere a tutti voi i miei più calorosi auguri di un felice e prospero anno nuovo. Che il 2025 porti serenità, successo e nuove opportunità per tutti e, soprattutto, sostenibile”.

