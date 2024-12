Capodanno a Catania in diretta su Canale 5. Ecco tutti gli artisti che saliranno sul palco

*Martedì 31 dicembre in prima serata*, dalla suggestiva Piazza Duomo di Catania, *Canale 5 *propone *“Capodanno in musica” *condotto *in diretta* da* Federica Panicucci* con *Fabio Rovazzi.* Il concerto che festeggia l’arrivo del nuovo anno prenderà il via al termine del discorso del Presidente della Repubblica.

Sul palco si avvicenderanno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana e gli idoli dei più giovani.

Tra gli artisti, *Paola e Chiara, Orietta Berti, Umberto Tozzi, Baby K *e molti altri.

Sul palco di Catania si esibiranno anche tutti i talenti della* scuola di “Amici”. *“Capodanno in Musica” si avvarrà poi di una *partecipazione speciale* di* Gigi D’Alessio. *

La serata sarà trasmessa in simulcast sulle frequenze di *Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasi**o.*

La regia sarà affidata a *Luigi Antonini. La trasmissione è resa possibile anche grazie al sostanzioso contributo erogato, tramite bando, dalla Regione Siciliana. *

[image: image.png]



