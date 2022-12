Cannoloterapia… al Villaggio del Gusto di Ragusa. Ecco il programma dei laboratori

Siete tristi? Niente paura. C’è la cannoloterapia a cura della condotta Slow Food di Siracusa. In questi giorni al Villaggio del Gusto di Ragusa, in corso di svolgimento in via Roma e in piazza San Giovanni, non è possibile essere tristi. Ci sono tante cose buone da mangiare e acquistare anche per i regali natalizi ma soprattutto ci sono i cannoli da assaggiare con degustazioni, laboratori e ingredienti segreti. Questa domenica appuntamento invece con il momento Slow Fish Sicilia e la condotta di Niscemi.

Tanti i momenti al Villaggio del Gusto già svolti anche questo venerdì con i laboratori del gusto con Ragusano Dop, Fagiolo Cosaruciaru, Piacentino ennese; e poi animazione a cura dei ragazzi della Fondazione San Giovanni. Presenti gli Angeli in moto, la Lilt e l’Anffas. Momenti dedicati sia ai gruppi di acquisto solidali e agli alveari grazie sl contributo del prof. Tullio Sammito . Infine un bel momento musicale grazie al Coro Mariele Ventre diretto da Giovanna Guastella. Insomma l’invito è a visitare il Villaggio del Gusto anche questa domenica. Del resto anche il meteo lo permette.