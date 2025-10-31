Cani eroi e volontari in azione: il gruppo Vigili del Fuoco di Modica brilla nell’esercitazione di Poggioreale

Da anni impegnato nel campo del volontariato antincendio e della protezione civile, il Gruppo Operativo Speciale (GOS) dei Vigili del Fuoco Volontari di Modica – AVCM ODV (cod. 228) continua a distinguersi per professionalità, addestramento e spirito di servizio.

Fondato con l’obiettivo di affiancare il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nelle attività di soccorso e prevenzione, il gruppo modicano è oggi una realtà di riferimento a livello regionale, accreditata presso il Dipartimento Regionale della Protezione Civile (DRPC) Sicilia.

Tra i settori più qualificati dell’associazione spicca quello delle unità cinofile da soccorso, specializzate nella ricerca di persone disperse o intrappolate sotto le macerie. Queste squadre, formate da binomi uomo-cane altamente addestrati, sono spesso impegnate in esercitazioni congiunte e interventi reali di emergenza.

Proprio le unità cinofile del GOS Modica, insieme a quelle dell’ODV Gruppo Volontario Cinofilo Acese (cod. 231), sono state protagoniste nei giorni scorsi di una due giorni di addestramento operativo presso il campo macerie dei Vigili del Fuoco del Comando Regione Sicilia a Poggioreale (Trapani).

L’attività, organizzata su attivazione del DRPC Sicilia, ha permesso di testare le capacità di ricerca e la sinergia tra i binomi cinofili, sotto la supervisione del Referente Unità Cinofile del DRPC Sicilia, geom. Giovanni Zacco, della geom. Laura Leotta e dei Vigili del Fuoco presenti per tutta la durata delle prove.

Le simulazioni hanno riprodotto scenari di crollo e dispersione, consentendo ai volontari di verificare in condizioni realistiche la prontezza dei cani e la coordinazione degli operatori. Un’attività formativa di alto livello, che consolida l’integrazione tra i vari gruppi cinofili siciliani e rafforza le procedure comuni di intervento.

Al termine dell’esercitazione, il GOS Modica ha espresso vivo apprezzamento per la collaborazione con l’ODV Gruppo Cinofilo Acese, sottolineando l’importanza di condividere esperienze e competenze in un clima di piena sinergia e spirito di squadra.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita del volontariato tecnico modicano, da sempre impegnato a garantire formazione, efficienza e prontezza operativa al servizio della collettività e del sistema regionale di protezione civile

© Riproduzione riservata