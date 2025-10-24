Cani al guinzaglio ammessi nei parchi e nelle riserve naturali della Sicilia: firmato il decreto regionale

Una svolta storica per gli amanti della natura e degli animali in Sicilia. I cani al guinzaglio potranno finalmente accedere ai parchi e alle riserve naturali dell’isola. Lo stabilisce il nuovo decreto firmato dall’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino, che aggiorna e modernizza le disposizioni sulla fruizione del patrimonio ambientale siciliano.

Cosa cambia con il nuovo decreto

Il provvedimento consente l’accesso dei cani al guinzaglio in sentieri e aree appositamente individuate dagli enti gestori delle aree protette, secondo linee guida definite dall’Assessorato regionale e con il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

Resta invece in vigore il divieto assoluto di ingresso nelle zone A dei parchi e delle riserve naturali integrali, oltre che in tutte le aree dove non è prevista la fruizione pubblica.

Tuttavia, i gestori potranno prevedere deroghe specifiche e motivate, nel rispetto dei limiti fissati dalle linee guida regionali, a favore di attività educative, escursionistiche o di ricerca.

Un passo avanti per il turismo e il benessere animale

Con questo decreto, la Regione Siciliana compie un passo importante verso una fruizione più inclusiva e responsabile delle sue meraviglie naturali. Si tratta di un segnale concreto di apertura anche nei confronti del turismo pet-friendly, un settore in forte crescita che può diventare volano di sviluppo economico per i territori.

Il nuovo regolamento segue l’iniziativa varata la scorsa primavera, che ha consentito ai dipendenti dell’Assessorato regionale di portare i propri animali domestici in ufficio. Un percorso, quello promosso da Giusi Savarino, che punta a migliorare la convivenza tra uomo, natura e animali in un’ottica di rispetto e sostenibilità.

Nei prossimi mesi, tutti gli enti gestori dei parchi e delle riserve dovranno aggiornare i propri regolamenti di fruizione, specificando i percorsi e le aree in cui sarà consentito portare i cani al guinzaglio.

