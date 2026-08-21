È morta a soli quattro anni, a Palermo, per una sospetta difterite, una malattia che in Italia è ormai rarissima e che non causava una vittima da oltre trent’anni. La bambina, Anna Rosa, non era stata vaccinata. La Procura di Palermo ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso e verificare […]
Candlelight e White party sulla spiaggia di Kaukana: Mario Pollicita suona la musica di Ludovico Einaudi
21 Ago 2026 10:20
Candlelight & White Party in riva al mare sabato 22 agosto, alle 21, sulla spiaggia del Circolo Velico di Caucana.
Al pianoforte il maestro Mario Pollicita che sarà accompagnato al violino da José Massaro e Marina Zago e da Alessio Puglisi, al violoncello.
Uno spettacolo musicale dal vivo in uno spazio storico, quale è il Parco Archeologico di Kaukana, che sarà illuminato da centinaia di candele. Mario Pollicita eseguirà musiche di Ludovico Einaudi.
Il dress code sarà il colore bianco. Seguirà, per tutti, il Pasta party. Prenotazioni al numero 3343290478.
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