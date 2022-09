Candidati all’Ars della provincia di Ragusa: tutte le preferenze

Siamo in grado di darvi tutti i dati relativi alle preferenze in provincia di Ragusa del voto che ha portato al rinnovamento dell’Ars. In provincia di Ragusa, com’è noto, tre dei 4 deputati uscenti sono stati rieletti. L’unico a mancare la rielezione è stato Orazio Ragusa, in quota Lega che, dopo 4 legislature, non siederà all’Ars.

Queste le preferenze dei candidati in provincia di Ragusa

Forza Italia

Daniela Baglieri (392) assessore regionale uscente all’energia; Vincenzo Cannizzaro (1406); Giovanni Cugnata (862); Marco Greco (332). Totale 2992

Cento passi per la Sicilia

Pietro Barone (647); Tiziana Celiberti (620); Bruno Ignazio Mirabella (1512); Salvatore Schembari (300). Totale 3079

Partito Democratico

Nello Dipasquale (7139); Giuseppa Brullo (93); Stornello Francesco (777); Silvia Melia (1370). Totale 9379

Sud chiama Nord De Luca sindaco di Sicilia

Saverio Buscemi (932); Lara Cavalieri (69); Antonio Firullo (138); Paolo Monaca (1855). Totale 2994



Sicilia Vera

Andrea Di Stefano (317); Dario Giannone Malavita (183); Giulia Polizzi (675); Giuseppe Spadola (651). Totale 1826



Orgoglio siculo con Cateno

Antonino Converso (124); Maria Costanza Valentina Musumeci (41); Bastian Occhipinti (11); Sonia Tenerezza (246). Totale 422



Movimento 5 Stelle

Stefania Campo (3723); Gianluca Di Raimondo (245); Pietro Gurrieri (2834); Carmen Rabbito (187). Totale 6989

Prima l’Italia-Salvini Premier

Donata Anzalone (155); Andrea La Rosa (1293); Salvatore Mallia (1021); Orazio Ragusa (3381). Totale 5850

Fratelli d’Italia

Giorgio Assenza (6266); Vincenzo Cavallino (845); Maria Ignaccolo (470); Alfredo Vinciguerra (4037). Totale 11618

Azione Italia Viva

Giovanni Fabio Tolomeo (40); Vincenza Zagra (58). Totale 98



Popolari ed autonomisti

Paolo Amenta (273); Giuseppe Arestia (713); Rosaria Nigro (183); Vincenzo Vindigni (488). Totale 1657

Democrazia Cristiana

Ignazio Abbate (12493); Sebastiano Gurrieri (467); Filippo Frasca (56); Paola Santificato (89). Totale 13105

Siciliani liberi

Giovanni Cappello (148); Mario Cosentino (1); Angela Romano (2). Totale 151



Autonomia siciliana

Maria Grazia Angelica (39); Daniela Iurato (124); Cristoforo Nania (14); Daniela Ruta (8). Totale 185