Campionati studenteschi basket 3v3: le ragazze del Fermi alle finali nazionali

Saranno le ragazze del liceo Fermi a rappresentare la provincia di Ragusa alle finali nazionali dei campionati studenteschi di basket 3 contro 3 in programma in Abruzzo dal 2 al 4 giugno. Guidate dai professori Francesca Regina e Alessandro Vicari, Alessandra Cilia, Valentina Battaglia, Federica Terrone, e Flavia Antonelli (nella foto da sinistra) si sono classificate al primo posto della categoria ‘Allieve’ nelle finali regionali che si sono da poco concluse al Palapadua di Ragusa a cui hanno partecipato le migliori squadre siciliane risultate dai gironi provinciali.

Le ragazze del Fermi, prime del loro girone, hanno avuto la meglio sull’ Einaudi di Siracusa e il Volta di Caltanissetta e, nella finalissima, hanno battuto l’Archimede di Messina. Solo le squadre prime classificate in ogni categoria, passano alle fasi nazionali. Non è bastato quindi il terzo posto conquistato sempre in campo femminile dalla Quasimodo nella categoria Cadette che nella finalina hanno avuto la meglio sul Neglia Savarese di Enna.

In campo maschile, nella categoria Cadetti, ha sfiorato il colpaccio la Berlinguer di Ragusa che pur in testa al girone ha perso la finale contro il Verona Trento di Messina. Nella categoria Cadetti, terzo posto anche per il Gagliardi di Ragusa, secondo di girone; ha battuto nella finale per il terzo posto il D’Alessandro di Bagheria. Ecco la classifica completa delle finali regionali

Categoria Allieve: 1° Fermi Ragusa; 2°Archimede Messina; 3°Fardella Ximenes Messina

Categoria Cadette: 1° Patti (2); 2°Navarra Alcamo ; 3°Quasimodo Ragusa

Categoria Allievi: 1° Fermi Ragusa; 2°Archimede Messina; 3°Fardella Ximenes Messina

