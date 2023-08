Camper in Viaggio: Rai1 dedica le puntate alla provincia di Ragusa. Sguardo su Ibla e le sue tradizioni. VIDEO

La bellezza barocca di Ragusa Ibla, il fascino del Castello di Donnafugata e l’arte ormai quasi perduta dei carretti siciliani. E’ andata in onda ieri, lunedì 7 agosto, una puntata della trasmissione televisiva “Camper in Viaggio”, in onda su Rai1, dedicata alle bellezze della provincia di Ragusa. Si tratta della prima di 5 puntate in programma che andranno in onda, rispettivamente, martedì 8 agosto (dove si parlerà di Punta Secca e del fenomeno cineturistico de “Il Commissario Montalbano”), mercoledì 9 agosto (puntata dedicata a Donnalucata), giovedì 10 agosto (puntata dedicata a Scicli), venerdì 11 agosto (puntata dedicata a Modica).

Il programma itinerante è nato dall’esperienza della passata stagione: in questa edizione i conduttori Roberta Morise e Tinto viaggiano per l’Italia in compagnia di veri camperisti. Le puntate vanno in onda dal lunedì al venerdì alle ore 12.00.

LA PUNTATA DEL 7 AGOSTO

Durante la puntata del 7 agosto i conduttori si sono soffermati a Ibla e hanno parlato del terremoto e della ricostruzione barocca della città insieme alla guida turistica Enzo Piazzese. Uno sguardo anche alla tradizionale festa di San Giorgio. A narrare la storia del Castello di Donnafugata, lo storico Giuseppe Nuccio Iacono e, infine, sempre a Ragusa Ibla, parola a Damiano Rotella e Biagio Castilletti, maestri costruttori dei carretti siciliani, una tradizione che si tramanda oralmente e che ormai è quasi perduta.

PER RIVEDERE LA PUNTATA CLICCA QUI