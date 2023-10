Campagna Nastro Rosa per la prevenzione del cancro al seno. La LILT Ragusa promuove un mese di iniziative

La LILT di Ragusa sta promuovendo la campagna Nazionale Nastro Rosa con una serie di iniziative per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione del cancro al seno.

Lunedì 9 ottobre, alle 12, saranno consegnate dieci parrucche al reparto di Oncologia dell’Ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Queste parrucche sono il risultato del progetto “Diamoci un taglio” e saranno consegnate in presenza del Commissario straordinario dell’Asp di Ragusa, Fabrizio Russo, e del Direttore sanitario aziendale Raffaele Elia. La presidente della LILT di Ragusa, Maria Teresa Fattori, sarà presente all’evento.

GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE

Domenica 15 ottobre alle 10, la LILT di Ragusa in collaborazione con l’associazione “Angeli in Moto” organizzerà un tour in moto dedicato alle donne operate al seno. Il giro inizierà dalla pasticceria Bottone, in via Sacra Famiglia.

Domenica 22 ottobre alle 17, presso il Salone Accura a Modica, si terrà una conferenza dal titolo “La bellezza è delle donne. La Prevenzione è sempre la risposta giusta”. Alla conferenza interverranno la Presidente della LILT di Ragusa, Maria Teresa Fattori, la biologa della LILT di Ragusa Lina Lauria, il direttore UOSD di Chirurgia senologica all’Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, Marco Ambrogio, e la dirigente medico presso la Radioterapia oncologica dell’Ospedale Maria Paternò Arezzo, Anna Corallo.

Inoltre, presso tutti gli ambulatori provinciali della LILT di Ragusa sarà possibile effettuare una visita senologica gratuita previa tessera. Presso la sede AVIS di Santa Croce Camerina, il 20 e il 27 ottobre, i soci AVIS potranno usufruire di una visita senologica gratuita eseguita dal Dr. Marco Ambrogio.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare le pagine social della LILT Ragusa o contattare il numero 334.3985455.