Camion si ribalta, incidente fra pullman e furgone. 5 feriti sulla Ispica-Rosolini

Due incidenti stradali sulla Siracusa-Gela, all’altezza dello svincolo per Ispica. Intorno alle 7 di stamani, un camion si è ribaltato su un fianco, perdendo tutto il suo carico sul manto stradale. Non è chiaro il motivo del ribaltamento.

Mentre si procedeva alla chiusura del tratto stradale, un pullman con a bordo dei turisti e un furgoncino sono entrati in collisione. Il bilancio sarebbe di altri quattro feriti. Il conducente del camion non ha riportato ferite gravi, ma è stato comunque trasportato in ospedale.

Sul posto, sanitari del 118 e agenti della polizia stradale. Il traffico, al momento. molto rallentato.

