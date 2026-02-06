Cambio tra gli scranni del Consiglio a Modica: Spadaro subentra al consigliere Aurnia che si dimette

Si registra un nuovo cambio tra i banchi del Consiglio comunale di Modica. Michelangelo Aurnia ha protocollato questa mattina le proprie dimissioni da consigliere comunale, lasciando ufficialmente il seggio a Palazzo San Domenico.

La decisione è motivata dai sopraggiunti impegni professionali e, in particolare, dalla sua recente elezione a presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ragusa, incarico che richiede un impegno costante e incompatibile con l’attività consiliare.

Aurnia era stato eletto in una lista civica a sostegno del sindaco Maria Monisteri, salvo poi prendere le distanze dalla maggioranza e passare all’opposizione nel novembre scorso, contribuendo a rendere più complesso il quadro politico dell’aula consiliare.

Al suo posto subentrerà Angelo Spadaro, primo dei non eletti della lista. Figura politicamente ben riconoscibile, Spadaro è da sempre considerato un convinto “abbatiano”.

