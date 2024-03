Cambia la viabilità nella zona del quartiere “Selvaggio” a Ragusa

Cambia la viabilità in zona Selvaggio a Ragusa. Le modifiche al traffico nel quadrilatero compreso tra via Don Mattia Nobile, via Don Carlo Gnocchi, via Caronia e via Terranova, in zona Selvaggio, sono state apportate in seguito a segnalazioni del consigliere Zagami, che ha raccolto le istanze dei residenti riguardo alle situazioni di intralcio della normale viabilità, specialmente durante i mercoledì di mercato. Di seguito le modifiche stabilite per ripristinare la regolare circolazione.

LE MODIFICHE

È stato istituito il senso unico di marcia sulla via Don Mattia Nobile, nel tratto compreso tra la via Cesare Terranova e la via Don Carlo Gnocchi, con direzione verso via Don Carlo Gnocchi; è stato istituito il senso unico di marcia sulla via Don Carlo Gnocchi, nel tratto compreso tra la via Don Mattia Nobile e la via Caronia, con direzione verso via Caronia; è stato istituito il senso unico di marcia sulla via Caronia, nel tratto compreso tra la via Don Carlo Gnocchi e la via Cesare Terranova, con direzione verso via Cesare Terranova; è stato istituito il divieto di sosta permanente, con rimozione, sul lato destro della via Caronia nel tratto compreso tra la via Solunto e la via Don Carlo Gnocchi, mantenendo il doppio senso di marcia.

Le modifiche alla viabilità entreranno in vigore con l’installazione dell’apposita segnaletica.

© Riproduzione riservata