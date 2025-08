Caltanissetta apre nuovi scenari per dire “Sì”: più location per matrimoni e unioni civili

Il matrimonio civile si fa bello e cerca casa nei luoghi più suggestivi della città. Con una delibera immediatamente esecutiva, la Giunta comunale di Caltanissetta ha deciso di ampliare la gamma degli spazi dove sarà possibile celebrare matrimoni e unioni civili, uscendo dalla ristretta cerchia delle sedi istituzionali finora autorizzate.

Fino a luglio 2025, infatti, le coppie potevano scegliere solo tra pochi ambienti comunali: Palazzo del Carmine, Biblioteca Scarabelli, Palazzo Moncada e il Centro culturale Michele Abbate. Ora, con la delibera n. 119, il Comune apre alla possibilità di utilizzare nuovi siti di valore storico, artistico o paesaggistico.

“Si tratta di una risposta concreta alle richieste di molti cittadini – ha spiegato il sindaco Walter Tesauro –. La crescente domanda di luoghi alternativi ci ha spinto a rivedere il regolamento per rendere l’esperienza matrimoniale ancora più significativa”.

Una scelta non solo romantica, ma anche strategica. L’obiettivo è infatti valorizzare il patrimonio culturale e architettonico della città, offrendo alle coppie nissene – e non solo – un contesto unico per le loro nozze civili.

“Nel nostro territorio esistono luoghi di grande fascino che meritano di essere valorizzati anche per occasioni speciali – ha sottolineato l’assessore ai servizi demografici Matilde Falcone –. Il matrimonio è un evento simbolico, ed è giusto che i cittadini possano viverlo in spazi che rispecchiano la bellezza e l’identità della città”.

Un’opportunità per il turismo e l’economia locale

L’iniziativa ha anche un forte potenziale economico e turistico. Molte coppie, fino ad oggi, sceglievano di spostarsi in altri Comuni per trovare location più adatte al loro stile. Con l’estensione dei luoghi autorizzati, Caltanissetta punta a trattenere e attrarre chi desidera sposarsi in contesti esclusivi e scenografici.

Presto un avviso pubblico per raccogliere proposte

Nei prossimi giorni sarà pubblicato un avviso pubblico per individuare nuovi siti idonei alla celebrazione dei riti. Le location dovranno essere decorose, prestigiose e rispettare i requisiti di legge, coerenti con la solennità dell’evento e con la funzione istituzionale che andranno a svolgere.

