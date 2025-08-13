L’Unione Europea lancia l’allarme: è stato individuato un lotto contraffatto di una soluzione iniettabile in penna preriempita, medicinale usato per il trattamento del diabete. La segnalazione arriva dalla Malta Medicines Authority, che ha informato l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) dopo aver ricevuto una comunicazione dall’azienda titolare dell’autorizzazione alla commercializzazione del farmaco. Il lotto incriminato […]
Caldo record in Europa: Ferragosto rovente in Italia, ma il sollievo è in vista
13 Ago 2025 09:49
L’Europa centro-meridionale sta vivendo un’ondata di calore senza precedenti, capace di polverizzare record termici in numerose località. Secondo il meteorologo Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com, il responsabile è un possente anticiclone subtropicale che, in questi giorni, ha portato temperature eccezionali tra Francia e Spagna: picchi fino a 45,5°C a Badajoz e 43°C in Francia per tre giorni consecutivi. In quota la situazione non è migliore: a Navacerrada, a 1900 metri, si sono toccati 32,2°C. Superati i 43°C anche in Albania e i 41°C in Grecia.
Ferragosto tra sole e temporali
In Italia, il ponte di Ferragosto sarà segnato da un caldo intenso ma anche da instabilità pomeridiana. Nel complesso il sole dominerà, ma rovesci e temporali, localmente intensi, si svilupperanno su Alpi, Appennini e aree interne, con possibili sconfinamenti verso pianure e coste. Le zone più a rischio includono le Prealpi centro-orientali, l’Appennino centro-meridionale, il Gargano, il Salento occidentale e le aree interne di Lazio e Campania.
Temperature: valori bollenti, ma in calo al Sud
Il Ferragosto vedrà ancora 36/37°C su regioni tirreniche centro-settentrionali, Sardegna e Val Padana. Al Sud, valori più contenuti tra 28 e 32°C, con punte di 34°C in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia centro-meridionale. Sabato caldo ancora diffuso su Nord e parte del Centro; domenica sopra i 35°C solo su interne tirreniche e Sardegna.
La svolta: l’Atlantico bussa alle porte
Il vero cambiamento arriverà nella seconda metà della prossima settimana: l’anticiclone africano inizierà a cedere, sostituito da correnti atlantiche più fresche. Già dal 20 agosto una perturbazione raggiungerà il Nord Italia, portando temporali e un calo netto delle temperature: sotto i 30°C al Nord e alto Tirreno, con punte di 25°C al Nord-Ovest. Il Sud vivrà un effimero rialzo termico oltre i 35°C prima di un successivo calo.
Da quarta ondata di caldo a break estivo: in pochi giorni si passerà da scenari africani a un clima più respirabile, almeno al Centro-Nord. Il caldo torrido, per questa volta, sembra destinato a fare le valigie.
