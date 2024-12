Caldaia va a fuoco, incendio in una mansarda di Scicli

Un principio d’incendio ha allarmato i residenti di via Cristoforo Colombo a Scicli, nelle vicinanze del palazzo della Banca Agricola Popolare di Ragusa. Fortunatamente, l’episodio si è risolto senza gravi conseguenze grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco.

L’origine dell’incidente

Il problema è stato individuato in un palazzo adiacente Bapr. Il malfunzionamento di una caldaia ha generato del fumo che ha fatto temere il peggio.

Intervento rapido e situazione rientrata

Allertati immediatamente, i vigili del fuoco di Modica sono intervenuti sul posto e hanno messo in sicurezza l’area. Dopo un accurato controllo, è stato confermato che non vi erano danni rilevanti né pericoli per i residenti. La situazione è quindi rientrata rapidamente, riportando la tranquillità nella zona.

Grazie alla prontezza dei soccorsi e alla collaborazione dei cittadini, l’episodio si è concluso senza gravi conseguenze. ricerca fotografica di Franco Assenza

