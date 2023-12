Calcio: under 19 Pro Ragusa chiude anno in bellezza con tre punti dopo gara con il Vittoria

L’Under 19 Regionale del Pro Ragusa del duo Dimauro – Accetta, chiude l’anno in bellezza portando a casa 3 punti pesanti dal “Peppe Borgese” di Comiso, contro i pari età del Vittoria FC. Partita tosta, giocata su un campo al limite del praticabile.

Sblocca la partita uno dei migliori in campo, Loris Kohdra, su calcio di rigore verso la fine del primo tempo. La chiude Capitan Tumino, sempre dagli 11 metri, a metà della ripresa. Gli aquilotti del presidente Giorgio Mirabella, volano al primo posto, congedandosi a pieni voti da questo 2023. Alla ripresa big match in quel di Caltagirone, contro il Qu’al At, squadra temibile ed organizzata.