Calcio: Modica-Acicatena finisce 5 a 0 ed è secondo in classifica

Non poteva iniziare meglio la nuova era di Pino Rigoli sulla panchina del Modica. Il 2023, il girone di ritorno, si sono aperti nel migliore dei modi con un nettissimo 5-0 contro un’Acicatena che ha retto solo un tempo ma che è squadra contro cui il Modica aveva raccolto solo un punto all’andata. Una partita che si era caratterizzata per un primo tempo avaro di emozioni ad eccezione di un paio di tiri di Mincica e Pellegrino e, soprattutto, per la traversa al 45esimo di Pozzebon.

Nel secondo tempo però, i rossoblù cambiano marcia e creano occasioni su occasioni contro la porta di Tomaselli, ispirati da un Falco nella sua migliore versione. Sino al 61esimo quando cade però il muro ospite, dopo un’azione insistita sulla sinistra di Carpinteri; Antonio Falco si ritrova il pallone in zona ‘nobile’ del 16 metri e lascia partire un destro forte e potente su cui Tomaselli non può nulla. Scacciata via la paura e la pressione del gol da fare, il Modica non si ferma e trova il raddoppio con la prima gioia in maglia rossoblù di Demiro Pozzebon, che insacca in rete dopo un colpo di testa di Prezzabile terminato sulla traversa. Nel finale il Modica mostra gol, spettacolo e poi dilaga. Ancora una volta con Pozzebon, servito splendidamente da Falco, il migliore in campo per quantità e qualità mostrata. Pozzebon fa il 3-0 e poi, dopo la versione bomber, mostra anche la sua veste di assistman, consentendo al giovanissimo neo acquisto, Majcol Pappalardo il gol del 4-0. Pappalardo ci prende gusto e, nel giro di cinque minuti, fa doppietta, sfruttando al meglio un ottimo assist da destra di Musso. Una vittoria che regala al Modica il secondo posto, ad un punto dalla capolista Igea, battuta in casa dello Jonica e scavalcando il Taormina, battuto in casa del Milazzo. Al terzo posto, adesso, c’è il Siracusa che ha battuto la Nebros su rigore. Il Modica, tornerà in campo sabato prossimo, nell’anticipo della seconda di ritorno, in casa del Real Siracusa, per cementare la sua striscia positiva lontano dal Barone

Pino Rigoli, tecnico del Modica: “Mi ha fatto piacere riassaporare il gusto della panchina. E farlo a Modica ancor di più. La vittoria di oggi, è importante ma molto più complicata di quanto la classifica dell’Acicatena potesse far pensare. Nel primo tempo, si sono difesi bene, molto ordinati e c’hanno pure dato fastidio in ripartenza. Poi, nel secondo tempo, siamo stati più precisi nelle scelte offensive e abbiamo trovato la via del gol. I risultati di oggi, non mi sorprendono. Siamo in quattro lì davanti e credo che ce la giocheremo sino alla fine. Vincere questo campionato non sarà facile ma noi abbiamo le credenziali per crederci”.