Calcio: la Virtus Ispica si prepara alla sfida contro il Modica

La Virtus Ispica affronta domenica il Modica al Vincenzo Barone. Nella gara, che prenderà il via alle 15 (ora legale) valida come quart’ultima giornata del girone B del campionato d’Eccellenza, i giallorossi cercheranno di chiudere la stagione nella maniera più dignitosa possibile. Il gruppo ispicese si adopererà nel tentativo di disputare al meglio la gara in programma pur consapevole della forza di un avversario che è stato allestito per raggiungere obiettivi importanti.

“Ci siamo allenati con determinazione anche nel corso di questa settimana – afferma il diesse Salvo Caschetto – pur sapendo che il nostro destino è segnato. Ma vogliamo comunque chiudere questo campionato avaro di soddisfazioni cercando, il più possibile, di mantenere la barra dritta. E, inoltre, ci daremo da fare per garantire un maggiore minutaggio a tutti i giovani giocatori del nostro gruppo. Una scelta precisa anche in vista di proiezioni future che potranno vederci tra i protagonisti.

E’ chiaro che siamo convinti che siamo stati in debito di risultati, nonostante la squadra avesse espresso un buon calcio. Ma per fare bilanci ci sarà tempo. Al momento, stiamo pensando a fare del nostro meglio per cercare di esprimerci con una certa continuità in occasione delle prossime quattro gare. Ringrazio come sempre i ragazzi che, pur nella difficoltà del momento, si sono uniti per tentare di dare un senso a questo finale di stagione già segnato dal declassamento di categoria”.