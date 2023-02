Calcio: la Virtus Ispica riceve la visita del Taormina

La gara in casa con la terza in classifica presuppone l’impegno di sempre. Così come era accaduto con il Siracusa, domenica, alle 15, al Comunale di Pozzallo, la Virtus Ispica cercherà di gettare il cuore oltre l’ostacolo per cercare di contenere un avversario le cui potenzialità, e la posizione sul gradino più basso del podio nella classifica del campionato di Eccellenza finora lo dimostra, non si discutono. Mister Giuseppe Trigilia auspica che l’approccio possa essere lo stesso rispetto a quello fatto vedere nelle battute iniziali del match con il Siracusa.

Che, al di là del risultato finale, considerato che tutto è maturato nell’ultima mezz’ora, ha comunque evidenziato una formazione giallorossa più tonica e più convinta dei propri mezzi del solito. “Anche nel corso degli allenamenti svolti nel corso della settimana – sostiene il tecnico – ho rimarcato che si sono registrati dei progressi e su questi ci dobbiamo basare per continuare. Certo, non possiamo ritenerci soddisfatti dei risultati ma la prestazione sta cominciando a diventare sempre più in linea con le nostre esigenze. E spero che al momento opportuno riusciremo a raccogliere i frutti di tanto duro lavoro. Per quanto riguarda il Taormina, c’è poco da dire.

E’ un gruppo molto collaudato, che sta facendo risultato con una certa continuità e che noi dovremo cercare di fermare provando a fare affidamento sulla nostra voglia di interrompere la nostra serie negativa. Sfrutteremo, per quanto possibile, il fattore campo. E dovremo cercare di interrompere sin dall’inizio le loro trame, sapendo che poi potranno renderci la vita difficile. I ragazzi mi stanno seguendo con attenzione. E spero che tutto ciò possa servire a rendere questa partita migliore delle altre”.