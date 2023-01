Calcio: la Virtus Ispica ospita la Leonzio

“Di certo, abbiamo una settimana in più sulle gambe da quando la squadra è stata completamente rinnovata. E cercheremo di farla valere nel contesto di una gara molto complessa come quella che siamo chiamati a sostenere domenica. Arriva la Leonzio che è stata costruita per disputare un campionato importante e per raggiungere l’obiettivo dei play off”.

Lo dice il tecnico della Virtus Ispica, Giuseppe Trigilia, in fase di presentazione della seconda giornata di ritorno del campionato di Eccellenza, girone B. “Gli etnei, domenica scorsa – afferma Trigilia – hanno pareggiato all’ultimo nel match casalingo che hanno sostenuto con il Comiso. E saranno, quindi, di certo affamati. Noi, dal canto nostro, dovremo cercare di ribattere colpo su colpo, provando a sfruttare il più possibile il fattore campo”. Il match si gioca al Comunale di Pozzallo a partire dalle 14,30. La Virtus Ispica ha bisogno di fare punti per cercare di risollevare la propria asfittica classifica.

“Il nostro è un gruppo giovane – continua Trigilia – che potrebbe anche esaltarsi se le cose cominciassero ad andare bene. A proposito dell’essere giovani, quasi sicuramente domenica schiererò in campo cinque under a partire dal primo minuto. Questo, però, diventa motivo di soddisfazione. Ritengo anche per la società che intende puntare a valorizzare i calciatori in erba. Stiamo lavorando con la massima intensità e speriamo che questo duro lavoro possa finalmente essere ripagato dai risultati. Mi attendo la massima determinazione imposta da una gara del genere in cui conta soprattutto riuscire a fare punti”.