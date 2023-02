Calcio: la Virtus Ispica domenica sul campo di Acicatena

“E’ una gara da dentro o fuori. Non possono esserci altre chiavi di lettura. E’ il messaggio che ho cercato di trasmettere ai miei ragazzi nel corso della settimana. Sono fiducioso perché ho visto il gruppo molto carico. Speriamo bene”. Sono le parole di mister Giuseppe Trigilia alla vigilia del match che la Virtus Ispica sarà chiamata ad affrontare domenica, con inizio alle 15, sul campo di una delle dirette concorrenti per la salvezza, l’Acicatena.

Quattordici i punti in classifica della formazione etnea, dodici quelli del gruppo giallorosso. “Dovremo cercare, per quanto rientra nelle nostre possibilità – afferma l’allenatore – di essere molto determinati, sapendo che affrontiamo una compagine ostica che, tra l’altro, ha realizzato la maggior parte dei propri punti tra le mura amiche. Ho cercato di preparare il match in maniera completamente diversa dal solito, considerando, tra l’altro, che giocheremo su un campo in terra battuta e quindi bisognerà cercare di espugnare il loro fortino. Dovremo interagire molto sulle seconde palle, dovremo cercare di badare al sodo, senza troppo filosofeggiare in campo.

Loro, lo so già, faranno una partita molto aggressiva sul piano agonistico. Noi non dovremo essere da meno”. Trigilia dovrà rinunciare all’apporto di Lorencini e Priola, entrambi squalificati. “I giocatori chiamati a sostituirli – continua il mister – saranno di certo all’altezza della situazione. Mi aspetto una risposta veemente da parte della mia squadra che non vuole rinunciare a giocarsi questa opportunità di venire fuori dalle secche della classifica. Siamo pronti a tutto. E dovremo riuscire a gestirci con la massima circospezione”.