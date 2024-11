Calcio: il Ragusa si prepara alla sfida contro Locri

A una settimana dalla grande vittoria contro la squadra rivale, la Ragusa è pronta e determinata per affrontare la trasferta in Calabria. Domani, con fischio d’inizio alle ore 14.30, la squadra affronterà il Locri nel match valido per la quattordicesima giornata di campionato, che si terrà presso lo stadio “G. R. Macri” a Locri. La squadra ragusana è molto vicina in classifica ai calabresi, con un distacco di soli 3 punti: Ragusa a 13 punti e Locri a 16 punti.

Un’aspettativa di continuità

Dopo la vittoria di domenica scorsa, che ha dato una carica morale non indifferente, l’allenatore e la squadra sono determinati a proseguire su questa strada positiva. “È stata una settimana molto carica”, afferma il tecnico, che sottolinea come il risultato ottenuto abbia dato una nuova spinta. “La vittoria, che mancava da un po’, ci ha trasmesso forza, entusiasmo e fiducia. Ora vogliamo di più e dobbiamo dare continuità al buon risultato”.

La forza del Locri

Il tecnico è consapevole della difficoltà dell’avversario, che ha ottimi giocatori, specialmente in attacco. “Locri è una squadra fastidiosa”, continua il mister, “che fa della corsa e dell’aggressività i suoi punti di forza. Sarà una partita dura, ma siamo pronti a contrastarli con il nostro gioco”.

Un campionato equilibrato

Il mister evidenzia anche l’equilibrio che caratterizza questo campionato, dove ogni partita può riservare sorprese: “È un campionato dove ogni partita può andare in qualsiasi direzione. Noi, sia in casa che fuori, abbiamo sempre dato il massimo, mostrando generosità, combattività e fame di vittoria. Domani ci aspettiamo una partita con queste caratteristiche, e con il nostro potenziale dobbiamo cercare di ottenere un risultato positivo, anche fuori casa”.

Il messaggio al gruppo

Infine, l’allenatore lancia un messaggio chiaro alla squadra: “Continuare a giocare con coraggio, spavalderia e autorità, come nelle ultime prestazioni. Solo così potremo avere la meglio anche su un avversario di valore come il Locri”.

La Ragusa scenderà in campo con la determinazione di chi vuole dimostrare che la vittoria della scorsa settimana non è stata un caso, ma il frutto di un processo di crescita che la squadra intende continuare a perseguire.

