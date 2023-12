Calcio: il Frigintini perde contro il Priolo Gargallo

Il Frigintini calcio Città di Modica ha avuto una giornata difficile nella partita contro il Priolo Gargallo, subendo una sconfitta casalinga piuttosto pesante. Il direttore sportivo, Mattia Bennardo, ha espresso la sua delusione per la prestazione della squadra, ammettendo di non riconoscere il tipo di gioco e di impegno mostrato in confronto alle partite precedenti.

La squadra ospite, il Priolo Gargallo, ha dominato il campo in tutti gli aspetti del gioco, dimostrando una netta superiorità. Il risultato finale di 4-0 sembra essere stato un riflesso abbastanza accurato delle differenze prestazionali tra le due squadre durante l’incontro.

Il Priolo ha preso il comando sin dall’inizio, segnando il primo gol nel primo tempo grazie a Miceli, che è riuscito a superare la difesa avversaria. Nonostante ci si aspettasse una reazione da parte del Frigintini, la squadra non è stata in grado di imporre il proprio gioco, subendo il pressing degli ospiti.

Nel secondo tempo, la situazione non è cambiata: il Priolo ha continuato a dominare il gioco, riuscendo a segnare altri tre gol, di cui uno su rigore, portando così il punteggio a 4-0.

Gli attaccanti del Frigintini sembravano incapaci di creare opportunità significative, e la difesa ha mostrato lacune che hanno favorito ulteriori gol degli avversari.