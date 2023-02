Calcio: il Città di Comiso pareggia contro l’Igea Virtus

Grande prestazione del Città di Comiso, che domenica ha affrontato con grinta ed orgoglio la prima in classifica, ovvero l’Igea Virtus, riuscendo a chiudere il match con un pareggio: 3-3.

Qui di seguito i marcatori:

Igea 3 (Franchina- doppietta di Ydojaga)

Città di Comiso 3 (Diallo- doppietta di Tshomba)

A parlarci della grande emozione di domenica, il nostro Team Manager Fabio Scribano:

“Essendo Team Manager vivo in prima persona l’emozione della partita e tutti i momenti che accompagnano ogni singolo match. I 90 minuti di domenica sono stati fantastici perché è stata una partita combattuta e giocata alla pari nonostante stavamo giocando con la prima in classifica. Voglio fare i complimenti ai ragazzi perché dopo il 3-1 non si sono demoralizzati, ma hanno reagito con grinta e rabbia, riuscendo così a portare a casa un ottimo risultato. Le tre azioni senza dubbio più importanti che hanno caratterizzato la partita sono stati i tre gol decisivi, uno più bello dell’altro, ma non dobbiamo dimenticare che nei primissimi minuti il nostro portiere, con una bellissima parata, ha impedito di portare subito in vantaggio i padroni di casa…e come queste, ci sono state tante altre azioni che hanno determinato la partita. Dopo questo splendido pareggio, che in un campo così difficile possiamo paragonarlo ad una vittoria, la settimana Verdearancio inizierà con ottimismo ed entusiasmo: da oggi pomeriggio subito concentrati per la prossima sfida, che non sarà per niente facile, perché la nostra prossima avversaria, ovvero l’Acicatena, farà di tutto per portarsi a casa i tre punti; ma noi ci faremo trovare pronti per impedirlo. Concludo ricordando ai ragazzi di non abbassare la guardia e di continuare a lavorare duro, per dimostrare a tutti ciò che siamo. Domenica tutti allo stadio per sostenere la squadra!”.

Dello stesso avviso anche il Vice Presidente Antonio Andolina:

“I Verdearancio si sono rivelati all’altezza della situazione, nonostante domenica abbiamo affrontato una squadra tosta, che si trovava prima in classifica. Durante i 90 minuti, mi sono emozionato più volte, per il primo gol ma soprattutto ho letteralmente pianto di felicità per la terza rete, un gol che non è stato un semplice gol, bensì un gol che ha con sé un grande significato: un pareggio che è per tutti noi del Città di Comiso una grande vittoria. Rivolgo un messaggio ai Verdearancio: complimenti ragazzi, vi voglio vedere sempre così, uniti, determinati e combattenti per la maglia fino alla fine! State tranquilli, la salvezza la raggiungiamo e dobbiamo essere sempre concentrati!”.