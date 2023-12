Calcio: Frigintini perde con il Palazzolo

Terza sconfitta consecutiva dei rossoblù del Frigintini Calcio Città di Modica, la seconda volta che avviene in casa, al V. Barone. È evidente un calo nel gioco della squadra, dal momento che da qualche tempo le prestazioni non sembrano essere all’altezza di quanto mostrato nelle partite precedenti, come si è visto fino al match contro Avola. Da allora, sembra ci sia stata un’inevitabile regressione nelle performance, passando dalla sconfitta interna contro il Priolo a quella contro il Misterbianco e ora nuovamente in casa contro lo Sport Club Palazzolo.

Il risultato finale di 0-1, con il gol di Castrovilli all’11’ del secondo tempo che non è stato pareggiato, evidenzia le difficoltà della squadra. Nonostante un tentativo di reazione rappresentato dal tiro di Matteo Fusca al 16′ del primo tempo, respinto dal portiere ospite, non ci sono state altre occasioni pericolose sotto la porta avversaria.

La partita ha mostrato una netta superiorità nel gioco e nelle azioni da parte della squadra ospite, che è riuscita a sferrare degli attacchi più pericolosi. Drago ha avuto un gol annullato per fuorigioco, mentre Ruffino ha deviato in angolo una conclusione al primo palo di Chriss e un cross di Blandino in area non ha trovato un compagno per la deviazione in rete.

Il secondo tempo ha visto un cambio di atteggiamento delle due squadre, con gli ospiti che si sono mostrati più determinati. La reazione del Frigintini non è stata sufficiente e gli ospiti hanno segnato con Castrovilli sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nonostante alcuni tentativi dei rossoblù, inclusi due contropiedi falliti degli ospiti, non è arrivata la reazione sperata. La squadra locale ha anche subito l’espulsione di Noukri, rimanendo in dieci uomini, e questo ha contribuito alla seconda sconfitta consecutiva in casa.