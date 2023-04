Calcio: finisce a Gela il campionato di promozione del Vittoria

Si è chiuso a Gela il campionato di Promozione del Vittoria, sconfitto 2-1, dopo i tempi supplementari, dal Gela nel primo turno di Play Off, che la squadra biancorossa aveva meritatamente conquistato dopo 26 giornate di torneo. Una partita equilibrata con i biancorossi che si erano portati in vantaggio con Bojang al 22esimo del primo tempo. Nella ripresa il Vittoria subisce un calcio di rigore molto generoso, trasformato da Pira. Sul punteggio di 1-1 si va ai supplementari, dove succede di tutto. Verso la fine del primo tempo supplementare Brasile trova il colpo di testa vincente, che porta il Gela in vantaggio 2-1. Nella stessa azione s’infortuna alla caviglia destra il portiere del Vittoria, Mangione, che esce in barella. Non avendo a disposizione altri cambi, fatti tutti e 5 nei 90 minuti, Colletta va in porta a sostituire Mangione. Nel secondo tempo supplementare arriva anche la dubbia espulsione diretta per Rotondo per fallo di gioco. Il Vittoria chiude in 9 una partita sfortunata e contraddistinta da episodi negativi.



Nei prossimi giorni la società, guidata dal Presidente Toti Miccoli, avvierà un bilancio della stagione appena conclusa. Un bilancio che interesserà la squadra e gli staff che hanno collaborato ma già guardando al prossimo futuro. L’anno 2022/2023 è stato caratterizzato innanzitutto dalla ripartenza del calcio a Vittoria, con la riapertura, in data 21.10.2022, dell’inagibile stadio “G. Cosimo” E’ stato l’anno di rodaggio per una dirigenza nuova, piena di tanto entusiasmo e voglia di continuare l’esperienza calcistica. Su questa direzione la dirigenza avvierà un serio confronto con il mondo imprenditoriale del territorio ipparino per consolidare la base economica e di rilancio di un movimento sportivo che ha visto una intera città coinvolta allo stadio con presenze record sugli spalti, che per un campionato come la Promozione ha rappresentato un dato in controtendenza rispetto ad altri stadi siciliani.



Sarà importante per la prossima stagione agonistica avviare una nuova concertazione con il Comune di Vittoria per il terreno di gioco, che risulta essere in pessime condizioni. Il supporto dell’Ente di via Bixio è stato fondamentale per la riapertura dello stadio “G. Cosimo”. Anche sul ‘capitolo stadio’, la società avvierà nei prossimi giorni una road map per definire il futuro del manto erboso.



Infine la società esprime un caloroso ringraziamento a tutti i tifosi del Vittoria Calcio. Dai simpatizzanti che hanno contribuito ai numeri record sugli spalti, ai tifosi organizzati, che non hanno fatto mai mancare il loro supporto dalla curva ‘Turi Ottone’. Un privilegio per la società biancorossa del Presidente Toti Miccoli, e che ha sempre inorgoglito una piazza importante come la città di Vittoria. Sarebbe riduttivo dire solamente ‘Grazie’. I nostri tifosi meritano grande rispetto per i tanti sacrifici a supporto del progetto del FC Vittoria ASD.