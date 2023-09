Calcio, Coppa Italia: Vittoria – Vizzini 3-2

Di Andrea La Lota

Il bello e cattivo tempo. A parti invertite. Perché a spiegare i primi 45’ del Vittoria non basterebbero così tante righe. In buona sintesi, fanno tutto i biancorossi. Presidio territoriale, possesso palla, buon fraseggio e Vizzini avanti 1-0. Cose che capitano, verrebbe da dire, non fosse altro che al primo vantaggio di Ferraguto (galoppata su Pettinato e palla in buca all’angolino) ci si ritrovi nuovamente sotto con il secondo gol “del mercoledì” timbrato stavolta da un funambolico Novello.

Insomma, per un Vizzini capace di contenere il gioco dei padroni di casa con destrezza, il doppio vantaggio assume sempre di più con lo scorrere dei minuti i contorni di un punteggio meritato. Ma non c’è fretta prima di portare in archivio il primo tempo. Calcio di rigore in favore del Vittoria (guadagnato da un buon Cannarozzi) e primo squillo di Vito Morra. Non in porta (questione di tempo) ma sui guantoni dell’ottimo Bouallegue che ne intuisce di riflesso il tentativo, andato a male, di “scucchiaiata”.

Finale già scritto? Chiedere a Morra. Perché la ripresa è un’altra storia. In cattedra, oltre al centravanti pugliese, salgono anche Pira (determinante quando decide di verticalizzare il gioco) e soprattutto Diop (che ci fa un giocatore così in Promozione?). Dieci minuti di pressing bastano a Morra prima di iniziare il valzer del gol. Destro micidiale dalla distanza il primo (1-2); nel mezzo un altro rigore parato a D’Agosta, e 2-2 di gran prepotenza dopo essersi portato dietro metà della difesa amaranto. Serve soltanto il terzo. Che arriva puntuale alla mezz’ora della ripresa. Leggio la mette in mezzo e sul rimpallo ancora Morra insacca la tripletta che vale il definitivo sorpasso. Per il Vizzini – fatale il dispendio di energie accorso nel primo tempo – non c’è più spazio di manovra. Sferrazza e Pettinato hanno rialzato il muro. Adesso testa al campionato domenica in casa, dopodiché ritorno dei sedicesimi di Coppa a Vizzini. Attenzione a non prendere gol. Ma soprattutto, un primo tempo diverso.

VITTORIA: Leuci, Hardes, Diop, Campanaro (43’pt Floridia) Pettinato, Sferrazza, D’Agosta (40’st Busacca) Leggio, Cannarozzi, Pira, Morra. All: Rufini

VIZZINI: Bouallegue, Greco, Pancari, Novello, Staiata, Mascali, Cutugno (18’st Rivela) Valerio, Strano, Dorata, Ferraguto.

ARBITRO: Lisinicchia di Agrigento

RETI: 30’pt Ferraguto, 37’pt Novello, 10’st Morra, 20’st Morra, 29’st Morra

NOTE: Morra al 40’pt e D’Agosta al 19’st sbagliano due calci di rigore