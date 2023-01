Calcio: Asd Virtus Ispica sconfitta dalla Leonzio

Un’altra pesante sconfitta per l’Asd Virtus Ispica che, ieri, al Comunale di Pozzallo, è uscita battuta dalla Leonzio con il punteggio di 4-0. Già nei primi minuti, gara segnata dopo che i padroni di casa non sono riusciti a contenere le folate offensive degli etnei. Un match tutto in salita, dunque, che i locali non hanno più saputo riprendere consegnando la posta in palio agli ospiti.

Al termine del match, alla luce dell’andamento dello stesso e della prestazione offerta in campo dall’intero gruppo, ritenuta insufficiente, l’allenatore, Giuseppe Trigilia, ha deciso di rassegnare le dimissioni dall’incarico. “Lo ritengo un atto di dignità sportiva in questa fase – sottolinea Trigilia – con l’auspicio che possa servire a dare una scossa a tutto l’ambiente. Evidentemente, così, non c’erano più i presupposti per andare avanti. Qualcosa bisognava pur fare. E ho deciso di compiere io questo passo sperando che possa aiutare l’organico a prendere consapevolezza della propria consistenza, cercando di aggiustare una situazione che, al momento, sembra compromessa.

Ma, nel calcio, non è mai detta l’ultima. E spero che si trovino le motivazioni adatte per andare avanti e per lasciarsi alle spalle questo brutto momento”. La società ha preso atto della determinazione dell’allenatore e valuterà, nelle prossime ore, quali le scelte più adeguate da fare anche dopo aver sentito i componenti dell’organico. In ogni caso, si cercherà di prendere la migliore determinazione possibile nel tentativo di dare una sterzata a questa difficile stagione.