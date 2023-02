Calcio: anticipata a venerdì 17 febbraio la partita Palazzolo-Modica

Si disputerà venerdi 17 febbraio alle ore 15.00 il match della settima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza tra Palazzolo e Modica Calcio.

La decisione è stata assunta dalla Lega Sicula ed è motivata dalla richiesta delle istituzioni locali palazzolesi legata alla concomitanza con i festeggiamenti del carnevale nella cittadina degli iblei.

Per il Modica Calcio la trasferta allo “Scrofani” di Palazzolo, in una sfida-derby che richiama alla mente match caratterizzati da grande agonismo e con poste in palio importanti, rappresenta l’occasione per interrompere la striscia negativa ed invertire la rotta.



Questo è ciò che i vertici societari chiederanno con forza alla squadra, in un confronto che si svolgerà nei prossimi giorni, prima della trasferta di Palazzolo.

Sarà la sede anche per comunicare alcune decisioni importanti che la società intenderà assumere. È tempo infatti di chiamare ciascuno alle proprie responsabilità e doveri nei confronti sia di una società seria che non è mai venuta meno agli impegni assunti e sia di una tifoseria ed una città che merita di ricevere il giusto contraccambio per l’affetto e la passione che ha mostrato in questi mesi.



Le decisioni e le misure che saranno adottate dalla società saranno volte a cambiare passo ed affrontare i prossimi turni di campionato con uno spirito ben diverso rispetto a quanto mostrato in queste ultime uscite stagionali.