Calabrese Fighting Team Modica domina a Catania: due titoli regionali Fight1

Grande giornata di sport per il Calabrese Fighting Team Modica, protagonista ai Campionati regionali Fight1 disputati al PalaBattiati. La squadra guidata dalla pluricampionessa Valeria Calabrese ha conquistato due titoli regionali nel contatto pieno, confermando l’ottimo momento della scuola modicana.

A salire sul gradino più alto del podio nella categoria 63,5 kg è stato Francesco Girasa, che dopo essersi distinto nel contatto leggero ha dimostrato grande maturità anche nel contatto pieno. In finale ha superato ai punti Stracuzzi, conquistando per la prima volta il titolo di campione regionale.

Secondo successo per il team modicano nella categoria 67 kg, dove Ahmed Mohamed ha avuto la meglio su Bonanno al termine di un match intenso, aggiudicandosi il titolo regionale.

Valeria Calabrese: “Prestazioni di alto livello”

Grande soddisfazione nelle parole della coach Valeria Calabrese, che ha sottolineato il valore delle prestazioni offerte dai suoi atleti sul ring.

«Sono contenta – spiega – perché sia Francesco sia Ahmed hanno fornito due ottime prestazioni e con merito hanno portato a casa il titolo regionale. I loro avversari erano entrambi di grande livello, ma sono stati bravi a portare il match dalla loro parte».

Un risultato particolarmente significativo anche perché i titoli sono arrivati nel contatto pieno, specialità che mancava da tempo nella bacheca del team. «Sono felice – conclude Calabrese – che siano stati proprio Francesco e Ahmed ad aggiudicarseli, perché ci tenevano molto e hanno dimostrato grande determinazione».

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