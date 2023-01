Cake Star a Modica e il cioccolato Igp mai nominato

di Antonio Casa e Irene Savasta – Modica definita subito dai due presentatori, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, “città del cioccolato”. Poi qualche generica battuta sull’immancabile “cioccolato”, a volte con l’aggiunta di “locale”, fra torte e pasticcini lavorati in laboratorio, esposti in vetrina e assaggiati. Ma del “cioccolato di Modica Igp” nessuna traccia. Svista o volontà degli autori? Certamente un rammarico. Perché la seconda puntata della sesta stagione di Cake Star, carinissima trasmissione in onda ogni venerdì in prima serata su Real Time, canale 31, ha rispettato le aspettative del pubblico: elegante, ironica, ad alto tasso glicemico, al livello tale da fare venire l’acquolina in bocca nonostante l’ora di trasmissione.

Quell’assenza, però. E che assenza! Perché Modica, si sa, detiene l’unico marchio in Europa di Indicazione geografica tipica per il suo cioccolato artigianale. Nell’occasione, disperso. Scomparso, letteralmente.

Nessuno sa il perché. Sabato Ragusaoggi.it ha cercato di contattare l’ufficio stampa di Discovery, il broadcast che manda in onda la trasmissione tv, per chiedere spiegazioni, senza fortuna. Restiamo, ovviamente. a disposizione per ogni delucidazione.



Non sa il direttore del Consorzio di tutela del cioccolato di Modica Igp, Nino Scivoletto. “Conosco la trasmissione, ma non l’ho vista. La vedrò nella replica di domani, domenica, verso le 13”. A partire dalle 11,45 è prevista la messa in onda delle prime due puntate: Cake Star Modica arriverà dopo Castelli Romani, verso l’ora di pranzo, fino alle 14,25. Sarebbe possibile rivedere lo streaming, ma ad oggi è riservato agli abbonati a Discovery.

Possibile che il cioccolato Igp non sia stato menzionato perché nessuno dei tre pasticcieri partecipanti ne è produttore? Scivoletto esclude categoricamente l’intervento del Consorzio. “Anche se nessuna delle tre pasticcerie partecipanti (Caffè Infante, Adamo e Fede, risultato vincitore) è produttore del cioccolato Igp, se ne poteva fare liberamente menzione in trasmissione, in quanto ingrediente utilizzato per torte ed altri preparati. Non esiste una norma che lo vieti”.

Dei tre pasticcieri che si sono sfidati in Cake Star, soltanto Adamo vende cioccolato di Modica con il proprio nome nell’incarto, “ma perché lo acquista da un produttore autorizzato”, spiega Scivoletto. Che si dice “rammaricato dell’episodio e della scelta della produzione tv sui tre sfidanti. Almeno un produttore Igp potevano invitarlo. Ne abbiamo tanti e sono tutti bravissimi”.



Nella scheda della trasmissione è precisato che sono gli stessi mastri dolciari a proporre la loro candidatura, inoltrando una richiesta scritta ai responsabili della trasmissione. Resta da capire la scelta, comunque, di non dichiarare alcunché sull’Igp. Forse gli autori hanno voluto evitare polemiche con il Consorzio, dopo i colloqui con i partecipanti e dopo le tante diffide che in passato il Consorzio ha inviato ai non aderenti?

Un giallo che tende al nero. Quello di un cioccolato patrimonio della città e sul quale la frattura fra produttori aderenti al disciplinare e gli altri che non ne vogliono sapere, sembra insanabile.