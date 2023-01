La pasticceria Fede vince nella puntata “Cake star” su Real Time.

La trasmissione televisiva di Real Time “Cake Star” che vedeva sfidarsi le pasticcerie di Modica è stata vinta dalla Pasticceria Fede di Modica Alta con 39 stelle. Le pasticcerie Cafè Infante di Via Sacro Cuore, Caffè Adamo di Via Marchesa Tedeschi e Pasticceria Fede di Corso Principessa Maria del Belgio si sono confrontate valutando a vicenda la location, i dolci della casa e le rispettive specialità, ottenendo rispettivamente 13, 17 e 16 voti.

Giorgio Fede è stato il vincitore, con Adamo che si è classificato secondo con 37 stelle e Cafè Infante terzo con 35. Antonio Adamo ha espresso il suo commento professionale e onesto, congratulandosi con il vincitore e riconoscendo l’importanza e la storia della pasticceria modicana. Ha inoltre sottolineato come sia un orgoglio per tutti i modicani la messa in onda su Real Time e che partecipare a questa sfida sia un’occasione per crescere professionalmente.