Caduti oltre 300mm di pioggia nel modicano. A Comiso corso Ho chi Minh a rischio allagamento. VIDEO

Il maltempo che sta attualmente interessando la provincia di Ragusa sta causando una situazione drammatica in diverse zone, in particolare a Comiso. La pioggia abbondante sta causando allagamenti in molte parti della città, rendendo difficoltosa la circolazione e causando notevoli danni alle abitazioni e alle attività commerciali.

A Comiso rischio allagamento

La situazione più critica si sta vivendo in corso Ho chi Minh, dove le abitazioni sono state completamente allagate e i residenti sono costretti a lasciare le loro case. Le strade sono impraticabili e i mezzi di soccorso faticano ad arrivare a destinazione a causa dell’acqua alta.

Gli abitanti della zona stanno vivendo momenti di paura e incertezza, e molti di loro si sono rifugiati presso parenti o amici che abitano in zone più elevate. Le autorità locali stanno lavorando alacremente per porre rimedio alla situazione, ma la pioggia continua a cadere senza sosta, rendendo difficile il controllo della situazione.

I dati della pioggia in provincia di Ragusa

Nelle ultime 24 ore la pioggia caduta è davvero record. Questi i dati registrati in alcune località dell’area iblea: Modica 334 mm, Ispica 321 mm, Pozzallo 270 mm, Comiso 252 mm, Ragusa 231 mm

Il rischio di ulteriori allagamenti è alto, e i residenti sono invitati a prestare la massima attenzione e ad evitare di mettersi in pericolo. Le autorità hanno attivato i piani di emergenza e stanno lavorando a stretto contatto con le forze dell’ordine per garantire la sicurezza della popolazione.

Appello ai residenti

In questo momento di difficoltà, è importante che tutti si uniscano per aiutare chi è in difficoltà e per mettere in atto tutte le misure necessarie per fronteggiare la situazione. Tutti i residenti sono invitati a prestare la massima attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità per proteggere la loro incolumità.