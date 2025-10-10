Cade da una scala mentre sistemava una grondaia, giovane in ospedale

L’incidente si è verificato in contrada “Dammusa” in una villetta sita quasi alle porte della frazione sciclitana di Donnalucata. Il giovane, un diciottenne, era intento a rimettere in sesto una delle grondaie della villetta di proprietà della famiglia in vista di una festa di compleanno. Una festa privata per la quale si stavano eseguendo tutti gli interventi di preparazione della location.

Per cause in corso di accertamento il giovane sarebbe scivolato dalla scala riportando un trauma facciale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Scicli e due ambulanze del 118 una delle quali medicalizzata. Il ferito è stato trasferito, dopo essere stato stabilizzato, al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica. I rilievi dei militari dell'Arma sono finalizzati ad accertare se, durante l'esecuzione dell'intervento, siano state rispettate le norme di sicurezza necessarie.





