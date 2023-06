Bus navetta: il Comune corre ai ripari, modificati orari e potenziate corse

È stata modificata la fascia oraria di Hybus, il servizio di navette gratuite da e per Ibla, a Ragusa. Si corre ai ripari per un miglioramento e potenziamento delle navette anche alla luce di quanto accaduto appena ieri con le lunghe code che si sono verificate in piazza del Popolo, con il folto pubblico che voleva andare a Ragusa Ibla per il festival A Tutto Volume.

L’analisi dei flussi dello scorso anno ha rivelato che il servizio è poco utilizzato al mattino, pertanto è stata decisa una modifica della fascia oraria che prenderà avvio tutti i giorni dalle ore 13.00 anziché dalle ore 07.00. Il conseguente risparmio economico sarà reinvestito nel servizio, con l’aggiunta di una ulteriore navetta al sabato sera, dalle 19.00 alle 02.00.

La modifica della fascia oraria di Hybus è stata resa necessaria per adeguare il servizio alle esigenze dei cittadini e degli utenti, garantendo un’efficace copertura delle fasce orarie maggiormente frequentate. Inoltre, l’aggiunta di una navetta al sabato sera permetterà di potenziare ulteriormente il servizio, offrendo un’alternativa valida e conveniente per gli spostamenti serali.

Si ricorda che Hybus è attivo tutti i giorni, dalle 13.00 alle 02.00, mentre la ZTL su Ragusa Ibla è attiva solo al venerdì, nei prefestivi e nei festivi e soltanto dalle 20.30 alle 02.00. Il transito e la sosta lungo la cosiddetta “circonvallazione” (lungo via avv. G. Ottaviano con risalita da via Peschiera, Largo Camerina, via del Mercato) restano sempre consentiti, tutti i giorni e ad ogni ora.

Il servizio di Hybus rappresenta una soluzione comoda e sostenibile per gli spostamenti da e per Ibla, garantendo un servizio di navette gratuite e giornaliere per tutti i cittadini e i turisti. Per ulteriori informazioni sul servizio è possibile consultare il sito www.ztlragusaibla.it.