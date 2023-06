A Tutto Volume: ancora una volta un successo. Bus navetta per Ibla tuttavia carenti e non organizzati

Si è appena conclusa la manifestazione “A Tutto Volume – libri in festa” che si è svolta in questi giorni a Ragusa Ibla. Un evento che cresce di anno in anno, che piace al pubblico e che porta a Ragusa autori di spessore per una tre giorni dedicata ai libri e alla lettura.

Unica nota dolente, il servizio bus navetta messo a disposizione gratuitamente dal Comune di Ragusa con partenza da Piazza Del Popolo. Gli utenti hanno ascoltato l’invito del Comune a lasciare l’auto in città per recarsi a prendere il bus navetta e arrivare così a Ibla senza auto, dato il problema dei parcheggi. Ma questo invito non è stato poi suffragato dal servizio, definito da molte persone carente.

BUS NAVETTA, UN SERVIZIO DA MIGLIORARE

Code interminabili, alcuni hanno aspettato anche un’ora prima di poter usufruire della navetta per andare a Ibla e godersi le presentazioni. I più giovani hanno anche potuto fare una passeggiata fino a Ibla e usufruire della navetta soltanto al ritorno dalla città barocca, ma non tutti potevano permettersi di camminare e per questo il servizio navetta diventa essenziale. Infine, alcuni utenti hanno lamentato il fatto che la linea verde della navetta iniziasse le corse alle 19, nonostante alcune presentazioni erano in programma alle 17. Un evidente controsenso.

A tutto volume piace moltissimo, è una manifestazione destinata a crescere e a collocarsi fra le più importanti in Sicilia. L’invito è affinchè il comune di Ragusa prenda atto del grande richiamo che questa manifestazione ha sul pubblico e potenzi il servizio navetta gratuito in modo da permettere a chiunque di godersi questi eventi senza preoccupazioni e, soprattutto, eviti di far rimpiangere l’auto che, in questi casi, è sempre meglio lasciare a casa.

Foto: utente facebook