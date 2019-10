BUS CONTRO UN ALBERO A ROMA, 29 FERITI MA NESSUNO IN PERICOLO DI VITA - Ragusa Oggi

ROMA (ITALPRESS) – Un autobus di linea si è schiantato contro un albero, a Roma. A bordo numerosi passeggeri. E’ accaduto sulla via Cassia, all’incrocio con via Oriolo. Sono in totale 29 i feriti soccorsi questa mattina dall’Ares 118, che ha inviato sul posto 12 ambulanze, per prestare le prime cure ai feriti. Sul posto il personale medico e infermieristico, dopo aver effettuato il triage e la stabilizzazione dei pazienti, ha trasportato i feriti verso gli ospedali della capitale. Nessuno dei feriti è in gravi condizioni o in pericolo di vita. Lo comunica la Regione Lazio. Atac ha avviato un’indagine interna.

I pazienti a cui è stato dato codice rosso sono quelli che si trovavano nella parte anteriore del bus: non corrono pericolo di vita e, al momento, non hanno compromissione di parametri vitali. Rimangono 4-5 persone in trattamento e valutazione sul posto.

“Voglio ringraziare gli operatori dell’Ares 118 e il personale medico che negli ospedali si sta prendendo cura dei feriti nell’incidente – commenta l’assessore alla Sanità e l’Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato – Valuteremo nelle prossime ore l’evoluzione clinica dei feriti con la massima attenzione”.

(ITALPRESS).