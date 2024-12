E’ morto Cesare Ragazzi, il re del trapianto di capelli negli anni ’80

Cesare Ragazzi, imprenditore visionario e pioniere nel settore tricologico, è scomparso all’età di 83 anni a causa di un malore improvviso. La sua figura è indissolubilmente legata agli anni Ottanta, quando divenne celebre per l’ideazione e la promozione di un metodo innovativo per affrontare la calvizie, introducendo una protesi tricologica che rivoluzionò il settore, assieme al trapianto di capelli.

La carriera

Cesare Ragazzi iniziò il suo percorso con un piccolo laboratorio a Valsamoggia, in provincia di Bologna, trasformandolo in un impero. Al culmine del successo, la sua azienda contava ottanta centri in Italia e otto sedi all’estero, diventando un punto di riferimento per chi cercava soluzioni innovative contro la perdita di capelli. Nonostante il grande successo, la sua azienda fu dichiarata fallita dal tribunale di Bologna nel 2009. Questo evento segnò una battuta d’arresto significativa nella sua carriera, ma non cancellò il contributo che aveva dato al settore tricologico.

Ragazzi lascia la moglie Marta e i tre figli: Nicola, Simona e Alessia. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca, ma il suo nome resterà legato alla sua visione pionieristica e all’impatto duraturo del suo lavoro.

© Riproduzione riservata