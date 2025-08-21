Buone notizie per i bagnanti: revocato il divieto di balneazione al lido Bruca

È ufficiale: oggi, giovedì 21 agosto, verrà revocata l’ordinanza di divieto di balneazione al lido Bruca, teatro tre settimane fa dell’incagliamento di un peschereccio.

Monitoraggio Arpa: acque e sabbie sicure

L’Arpa di Ragusa, intervenuta prontamente, ha condotto in questi giorni un’attenta campagna di monitoraggio delle acque e delle sabbie, effettuando prelievi in più punti lungo la costa. Le ultime analisi hanno confermato l’assenza di idrocarburi, dimostrando che le piccole quantità di carburante fuoriuscite dal serbatoio dell’imbarcazione, poi rimossa, non hanno contaminato l’area.

Spiaggia aperta ai bagnanti: ritorna la tranquillità

La revoca dell’ordinanza è una boccata d’ossigeno per bagnanti e operatori turistici, che possono finalmente tornare a godere delle spiagge siciliane senza preoccupazioni. La pronta azione dell’Arpa e la collaborazione delle autorità locali hanno permesso di risolvere in sicurezza una situazione che aveva destato preoccupazione nella comunità.

