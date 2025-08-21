«Un pronto soccorso da ripensare in toto». Comincia così lo sfogo di una donna ragusana, ricoverata per 48 ore al pronto soccorso di Ragusa. Un’esperienza che, tra attese infinite e carenze strutturali, si trasforma in una denuncia diretta, carica di amarezza ma anche di riconoscenza verso il personale sanitario. Giovani medici e infermieri tra passione […]
Buone notizie per i bagnanti: revocato il divieto di balneazione al lido Bruca
21 Ago 2025 10:09
È ufficiale: oggi, giovedì 21 agosto, verrà revocata l’ordinanza di divieto di balneazione al lido Bruca, teatro tre settimane fa dell’incagliamento di un peschereccio.
Monitoraggio Arpa: acque e sabbie sicure
L’Arpa di Ragusa, intervenuta prontamente, ha condotto in questi giorni un’attenta campagna di monitoraggio delle acque e delle sabbie, effettuando prelievi in più punti lungo la costa. Le ultime analisi hanno confermato l’assenza di idrocarburi, dimostrando che le piccole quantità di carburante fuoriuscite dal serbatoio dell’imbarcazione, poi rimossa, non hanno contaminato l’area.
Spiaggia aperta ai bagnanti: ritorna la tranquillità
La revoca dell’ordinanza è una boccata d’ossigeno per bagnanti e operatori turistici, che possono finalmente tornare a godere delle spiagge siciliane senza preoccupazioni. La pronta azione dell’Arpa e la collaborazione delle autorità locali hanno permesso di risolvere in sicurezza una situazione che aveva destato preoccupazione nella comunità.
