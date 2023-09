Bullismo, criminalità, ordine pubblico: un’assemblea cittadina a Vittoria

Bullismo, criminalità, sicurezza e ordine pubblico. Sono questi i temi che saranno trattati questo pomeriggio a Vittoria nel corso di una conferenza pubblica che si terrà alle 18 alla sala delle capriate Gianni Molè.

La conferenza è stata convocata dal sindaco Francesco Aiello.

Il sindaco Aiello rinuncia all’iniziativa della seduta di giunta a mezzanotte

Il primo cittadino qualche giorno fa aveva annunciato un’iniziativa eclatante: la riunione di giunta a mezzanotte proprio sui temi della criminalità e dell’ordine pubblico. Ora ha deciso di rinunciare e di convocare invece un’assemblea cittadina.

Le ragioni

Le ragioni rimangono immutate, mutano le modalità dell’iniziativa pubblica. Anziché l’iniziativa di protesta in piazza del Popolo, luogo che aveva visto, qualche giorno fa, la presenza di un gruppetto di esagitati che avevano lanciato petardi e disturbato i clienti di alcuni ristoranti, costretti ad alzarsi dai tavoli, si terrà un incontro a cui invitare le associazioni, le rappresentanze del mondo dello sport, della società civile, della cultura, della scuola e le rappresentanze religiose.

“L’iniziativa di venerdì in piazza del Popolo è rinviata. Abbiamo ritenuto sia più corretto convocare in assemblea le rappresentanze sociali della città per un confronto preparatorio sulle iniziative da farsi”.

Aiello vuole coinvolgere la città sul problema della sicurezza nel centro storico, ha segnalato la presenza di luoghi dello spaccio in piazza Sei Martiri (piazza Calvario) che talvolta si spostano in piazza del Popolo o in altri luoghi del centro, disturbando la quiete pubblica e – di fatto- sfidando le istituzioni cittadine.