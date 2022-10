Brutale pestaggio di un migrante a Pachino, arredito da 5 persone senza motivo

Un migrante di 21 anni e’ stato vittima di una brutale aggressione da parte di un branco composto da 5 persone. Il pestaggio, avvenuto a Marzamemi, e’ stato denunciato dal datore di lavoro della vittima, titolare di una gelateria a Marzamemi.



“Uno dei nostri preziosi collaboratori – dice il proprietario dell’attivita’ commerciale – e’ stato brutalmente aggredito a Pachino da 5 vigliacchi in branco provocandogli anche delle ferite importanti.



La cosa schifosa e’ che hanno aggredito un ragazzo fantastico come Lamin che e’ di una bonta’ infinita e che tra le altre cose a soli 21 anni si ritrova da solo e lontano migliaia di chilometri dalla sua famiglia biologica”. La vittima ha presentato una denuncia alle forze dell’ordine che hanno aperto un’indagine per identificare gli autori del pestaggio.

