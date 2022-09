Bruciano le canne della riserva dell’Irminio, chiesto intervento aereo. FOTO

E’ ancora in corso l’incendio che da stamani sta divampando lungo il litorale ibleo, fra i territori di Ragusa e Scicli. In particolare, l’incendio ha interessato due punti. Il primo in territorio di Donnalucata, dove le fiamme hanno divorato un capannone che fa parte di uno stabilimento agricolo.



Il secondo, invece, sta interessando la riserva del fiume Irminio. Sta bruciando l’intero canneto. Sul posto sono intervenute 4 squadre dei vigili del fuoco, la forestale e la protezione civile. Il vento non sta aiutando le operazioni di spegnimento.

E’ stato chiesto l’intervento aereo.