Bruca senza frontiere non si farà. La causa? Lo spiaggiamento del motopesca “La Lupa”

L’associazione organizzatrice ha annullato la due giorni del 9 e 10 agosto, sabato e domenica prossimi, che avrebbe portato sulla spiaggia di Bruca centianaio di persone con gare sportive e giochi. “Siamo spiacenti informare che, a causa dello spiaggiamento di un peschereccio sulla costa di Bruca e del conseguente divieto di balneazione, il Torneo di Bruca Senza Frontiere previsto per il 9 e 10 agosto è stato annullato. Le eventuali quote d’iscrizione versate verranno rimborsate – informano gli organizzatori – pur avendo tentato di tutto non è stato possibile confermare le autorizzazioni demaniali, data l’ordinanza di divieto di balneazione in atto. Purtroppo l’evento non era prevedibile e le circostanze sono fuori dal nostro controllo e dalla nostra volontà. La premiazione del concorso fotografico verrà rinviata a data da destinarsi. Comunicheremo sui social e sui canali wzp data e modalità”.

